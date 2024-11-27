وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44 ألفًا و282 فلسطينيًا

(مصراوي)

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44,282 شهيدًا و104,880 مصابًا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.



وقالت الوزارة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و134 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام، مستهدفًا المدنيين ومخلفًا لآلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال.