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بوريل يؤكد على التزام أوروبا بحكم الجنائية الدولية ضد نتنياهو

11:04 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد 100 ألف منزل دُمرت في لبنان، جراء الغارات الإسرائيلية.

وطالب بوريل، بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وصرح بوريل، أن الوضع في قطاع غزة أسوأ من لبنان، مضيفًا أنه يوجد نحو 250 ألف شخص في شمال قطاع غزة يعانون وحدهم.

وأضاف بوريل، أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم.

وندد بوريل، باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب بوريل، بالذهاب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد بوريل، أن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وقال بوريل، إنه لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو.

نتنياهو الاتحاد الأوروبي حكم الجنائية الدولية
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