المتحدث باسم الكرملين ينفي علمه المسبق باستخدام صاروخ "أوريشنيك"



(مصراوي)

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن عددًا محدودًا للغاية من المسؤولين الروس كان على دراية مسبقة باستخدام صاروخ "أوريشنيك" الروسي في العملية العسكرية بأوكرانيا، نافيًا علمه المسبق بنية موسكو إطلاق الصاروخ.



وأضاف بيسكوف أن اختبارات الأسلحة الحديثة، وخاصة في مثل هذه الظروف الجيوسياسية الحساسة، تُنفذ بسرية تامة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن نجاح اختبار صاروخ "أوريشنيك"، الذي استهدف ودمر مصنع عسكري في مدينة دنيبروبيتروفسك شرقي أوكرانيا، في 21 نوفمبر الجاري.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الصاروخ حقق أهدافه بدقة عالية، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المقررة.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم لا تستطيع اعتراض صاروخ "أوريشنيك"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات.

ووجه بوتين تحذيرًا للدول الغربية، مؤكداً أن روسيا ستستهدف المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضدها.

كما جدد بوتين تأكيده على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقق جميع أهدافها، مشيرًا إلى أن أي دعم غربي أو شحنات أسلحة لن يغير من مسار المعركة أو يوقف تقدم القوات الروسية على مختلف الجبهات.