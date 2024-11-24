حزب الله يطلق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة على إسرائيل

بيروت - (أ ب)

أطلق حزب الله 185 صاروخا وقذيفة أخرى على الأقل على إسرائيل، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص في أعنف قصف للحزب الله منذ عدة أيام، ردا على الغارات الإسرائيلية المميتة في بيروت بينما واصل مفاوضون جهود للتوصل لوقف لإطلاق النار بهدف وقف الحرب الشاملة.

في الوقت نفسه، أفاد الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية على مركز للجيش اللبناني أدت إلى استشهاد جندي وإصابة 18 آخرين على الطريق الساحلي الجنوبي الغربي بين صور والناقورة.

وأعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسفه وقال إن الغارة وقعت في منطقة قتال ضد حزب الله، مضيفا أن عملياته موجهة فقط ضد المسلحين، وأن هذه الغارة قيد المراجعة.

وأدان رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الغارة الأخيرة باعتبارها هجوما على جهود وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة ووصف الغارة بأنها "رسالة مباشرة ودموية ترفض كل الجهود والاتصالات الجارية" لإنهاء الحرب.