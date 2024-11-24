حزب الله يطلق 200 صاروخ تجاه إسرائيل.. ونتنياهو يجري مشاروات أمنية

(مصراوي)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حزب الله اللبناني أطلق 200 صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

ومن المقرر أن يُجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم مشاورات سياسية وأمنية محدودة بعد الضربات التي طالت تل أبيب من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أن المشاورات ستشمل أيضًا، النقاش حول مباحثات وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد ذكرت، أن حزب الله يعمل على إطلاق أكبر عدد من الصواريخ قبل الاتفاق المنتظر مع الجانب الإسرائيلي، وذلك وفق مصدر أمني نقلت عنه.