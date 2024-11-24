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مستشار المرشد الإيراني: ندرس خيارات مختلفة للرد على إسرائيل

06:16 م الأحد 24 نوفمبر 2024

المرشد الإيراني على خامئني

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وكالات

كشف مستشار المرشد الإيراني، أن هناك دراسة دقيقة وسرية يقوم بها مسؤولون عسكريون للنظر في خيارات الرد على إسرائيل.

وأشار المرشد إلى قوة حزب الله في الدفاع عن لبنان والمنطقة، موضحاً أن المسؤولين اللبنانيين يأخذون ذلك في الحسبان أثناء المفاوضات.

وأكد المستشار أن حزب الله يعتمد على تصنيع صواريخه ذاتياً، وأن استبعاده من المعادلات السياسية في لبنان ليس وارداً.

وأضاف أن الحديث عن "ضغوط قصوى" مجرد استعراض إعلامي، مشدداً على أن التفاوض هو الخيار الأفضل لإيران، وكذلك للأوروبيين والأمريكيين.

مستشار المرشد الإيراني إيران وإسرائيل المرشد الإيراني حزب الله
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