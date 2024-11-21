سقوط صاروخ شمالي القاعدة الأمريكية شرقي سوريا

وكالات

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بسقوط صاروخ على ساحة الدعم شمالي القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور شرقي سوريا.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية جرائم حرب في قطاع غزة.

ويجعل هذا القرار كلًا من نتنياهو وجالانت مشتبهين مطلوبين دوليًا، وهو ما يُحتمل أن يزيد من عزلهما على الساحة الدولية ويعقّد جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ أكثر من 13 شهرًا، وفقًا لوكالة رويترز.