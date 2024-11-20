لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب التلوث.. إيران تدرس نقل العاصمة من طهران (تفاصيل)

04:03 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة (مصراوي)

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إطلاق دراسة شاملة حول جدوى نقل العاصمة الإيرانية، ويرجع ذلك إلى التلوث البيئي المتزايد الذي تعاني منه طهران، بجانب الاكتظاظ السكاني وضغوط البنية التحتية.

وقال بزشكيان، اليوم، إن "الدراسة يقودها نائب الرئيس محمد رضا عارف، وتهدف إلى تقييم الفوائد والسلبيات المحتملة لمثل هذا النقل الكبير".

وأشار بزشكيان إلى أن "تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى حقيقة أن إيران قد تواجه في المستقبل أزمة بيئية وعددًا من المشاكل الأخرى"، حسبما أفادت به وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني في كلمة له بمقر خاتم الأنبياء للبناء الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، ضرورة نقل العاصمة من طهران إلى ساحل الخليج.

وأشار إلى أن طهران حاليًا تواجه مشكلات لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، قائلًا إن "استمرار نقل الموارد الأولية من الجنوب والبحر إلى العاصمة لتحويلها إلى منتجات، ثم إعادة تصديرها جنوبًا، يستهلك بشدة قدرتنا على المنافسة ويقلل منها".

وتابع بزشكيان: "ليس لدينا خيار سوى نقل المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى الجنوب وقرب البحر".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل التي تواجه طهران، مؤكدًا أن "أي جهود تُبذل لتطوير طهران ليست إلا إضاعة للوقت".

ووصف عضو لجنة السياسات الداخلية في المجلس الإيراني سيد روح الله موسوي، هذه الفكرة بأنها "ممكنة تمامًا" إذا تم اتخاذ الاستعدادات المناسبة.

مسعود بزشكيان طهران إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن تسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية ضد روسيا

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية