بسبب التلوث.. إيران تدرس نقل العاصمة من طهران (تفاصيل)

القاهرة (مصراوي)

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إطلاق دراسة شاملة حول جدوى نقل العاصمة الإيرانية، ويرجع ذلك إلى التلوث البيئي المتزايد الذي تعاني منه طهران، بجانب الاكتظاظ السكاني وضغوط البنية التحتية.

وقال بزشكيان، اليوم، إن "الدراسة يقودها نائب الرئيس محمد رضا عارف، وتهدف إلى تقييم الفوائد والسلبيات المحتملة لمثل هذا النقل الكبير".

وأشار بزشكيان إلى أن "تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى حقيقة أن إيران قد تواجه في المستقبل أزمة بيئية وعددًا من المشاكل الأخرى"، حسبما أفادت به وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني في كلمة له بمقر خاتم الأنبياء للبناء الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، ضرورة نقل العاصمة من طهران إلى ساحل الخليج.

وأشار إلى أن طهران حاليًا تواجه مشكلات لا يمكن حلها بأي طريقة أخرى، قائلًا إن "استمرار نقل الموارد الأولية من الجنوب والبحر إلى العاصمة لتحويلها إلى منتجات، ثم إعادة تصديرها جنوبًا، يستهلك بشدة قدرتنا على المنافسة ويقلل منها".

وتابع بزشكيان: "ليس لدينا خيار سوى نقل المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى الجنوب وقرب البحر".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل التي تواجه طهران، مؤكدًا أن "أي جهود تُبذل لتطوير طهران ليست إلا إضاعة للوقت".

ووصف عضو لجنة السياسات الداخلية في المجلس الإيراني سيد روح الله موسوي، هذه الفكرة بأنها "ممكنة تمامًا" إذا تم اتخاذ الاستعدادات المناسبة.