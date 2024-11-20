فرنسا: الفرصة سانحة للتوصل لاتفاق دائم في لبنان



(وكالات)



نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله، إن "الفرصة سانحة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم في لبنان".



ودعا الوزير الفرنسي الجانبين اللبناني والإسرائيلي انتهاز تلك الفرصة، حسبما أفادت به "رويترز".



ولأول مرة أعلن حزب الله اللبناني موافقته على أي مقترح للتسوية، إذ قالها صراحة "نعم" لمشروع وقف إطلاق النار الذي قدَّمته الولايات المتحدة، وذلك قبل يومين.



ومن جهتها، وصفت القناة 13 الإسرائيلية، المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، بـ الجيدة حتى الآن.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الاتفاق الناشئ يتضمن فترة تجريبية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة، من المفترض أن ينسحب حزب الله إلى ما بعد خط نهر الليطاني، وتبقى قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط في جنوب لبنان، وفي نهاية هذه الفترة، إذا لم يتم انتهاك الاتفاق، ستنسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.