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اختطاف زعيم المعارضة في أوغندا واحتجازه في سجن عسكري

12:07 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أوغندا

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نيروبي - (أ ب)

قالت زوجة زعيم المعارضة في أوغندا كيزا بيسيجي، اليوم الأربعاء، إنه تم اختطافه في كينيا المجاورة، وتم احتجازه في سجن عسكري أوغندي.

وكتبت ويني بيانياما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز، عبر منصة " اكس" أن زوجها شوهد آخر مرة السبت الماضي في كينيا، حيث كان يحضر فعاليات إطلاق كتاب لأحد الساسة. وأضافت أنها " على علم " بأنه تم احتجاز زوجها في سجن عسكري.

وكتبت" نحن أسرته ومحاموه نطالب برؤيته. هو ليس جنديا. لماذا يتم احتجازه في سجن عسكري".

ولم تعلق الحكومة الأوغندية على هذه الأنباء.

وقال كورير سينجوي، السكرتير الدائم للشؤون الخارجية بكينيا لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في هذه الواقعة.

أوغندا نيروبي زعيم المعارضة في أوغندا
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