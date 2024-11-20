‎ وزير بريطاني سابق: ترامب يعتزم الاعتراف باستقلال إقليم "أرض الصومال"

وكالات

قال وزير الدفاع البريطاني الأسبق جافين ويليامسون، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف باستقلال صوماليلاند، الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال منذ 1991.

وأضاف ويليامسون، أنه أجرى مناقشات مع فريق ترامب حول الاعتراف الرسمي بصوماليلاند، معربا عن قناعته بأن ترامب سيتولى هذا الملف بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

يشار إلى أن ويليامسون العضو في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، الذي كان وزيرا للدفاع في حكومة تيريزا ماي من 2017 إلى 2019، ووزيرا للتعليم في حكومة بوريس جونسون من 2019 إلى 2021، يعتبر من مؤيدي الاعتراف باستقلال صوماليلاند، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي.

وزار ويليامسون صوماليلاند عندما كان وزيرا للدفاع، ومنذ ذلك الحين أصبح أقوى داعمي استقلال الإقليم في البرلمان البريطاني، إذ قام بزيارات عديدة له لاحقا وحصل على "جنسية شرف" لصوماليلاند.

ولا تزال هناك روابط وثيقة بين بريطانيا وإقليم صوماليلاند الذي كان مستعمرة بريطانية حتى عام 1960، حتى توحيد الإقليم مع باقي أراضي الصومال وإعلانها جمهورية مستقلة.