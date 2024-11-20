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خلال ساعات.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

03:14 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط 42 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من الأقاليم الروسية خلال عدة ساعات، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها على "تليجرام"، إن وسائل الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية من الساعة 21:00 حتى 23:55 مساء الثلاثاء 19 نوفمبر.

وأوضحت الوزارة، أن 32 طائرة تم إسقاطها فوق مقاطعة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، و5 طائرات فوق مقاطعة سمولينسك، وطائرتين فوق مقاطعة موسكو وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وأوريول وروستوف.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية ما إذا ألحقت المسيرات الأوكرانية أو حطامها أي أضرار على الأراضي الروسية.

الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا طائرات مسيرة
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