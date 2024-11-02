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متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

11:40 ص السبت 02 نوفمبر 2024

سيارات متروكة ومتهالكة من الشوارع

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كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

سيارات متروكة ومتهالكة المرور الخدمات المرورية
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