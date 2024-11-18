أنقرة تنفي نقل حماس مكتبها السياسي إلى تركيا

أنقرة- (د ب أ)

نفت مصادر في الخارجية التركية، اليوم الاثنين، صحة ادعاءات تفيد بنقل حركة حماس الفلسطينية مكتبها السياسي إلى تركيا.

وقالت المصادر لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن "ادعاءات نقل مكتب حماس السياسي إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".

وأشارت "الأناضول" إلى أن "قطر تحتضن على أراضيها منذ عام 2012 القيادة السياسية لحركة حماس".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أكد مؤخرا أن جهود قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل معلّقة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة "ليست دقيقة".