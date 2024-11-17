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الجيش الكويتي يعلن تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية

01:03 م الأحد 17 نوفمبر 2024

الجيش الكويتي

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الكويت - (د ب أ)

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء .

‏وحذرت المديرية، في بيان صحفي اليوم الأحد المـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه الاقتراب من ميدان الرماية البحري المقرر بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادًا لجزيرة قاروه، وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

‏وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الإقتراب من منطقة التدريب خلال الفترة المعلنة حرصاً منها على سلامة الجميع .

الجيش الكويتي
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