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رئيسا كوريا الجنوبية وفيتنام يتفقان على توسيع التعاون في سلاسل التوريد

11:21 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

كوريا الجنوبية وفيتنام

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سول - (د ب أ)

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس الفيتنامي الجديد لونج كونج على توسيع التعاون في سلاسل التوريد للمعادن الرئيسية، خلال محادثات القمة بينهما في بيرو.

وأجرى يون المحادثات الثنائية، أمس السبت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(أبيك) في ليما، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ودعا يون إلى بذل جهود مشتركة للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية، قائلا إن العلاقات بين كوريا الجنوبية وفيتنام، تعد حالة نموذجية، فيما يتعلق بسرعة التنمية واتساع نطاق التعاون وهو أمر غير مسبوق.

وأعرب يون عن أمله في أن تواصل الدولتان تعزيز التعاون لتوسيع الاستثمارات الثنائية وأن كوريا الجنوبية ستستمر في المشاركة في مشروعات التنمية التحتية في فيتنام للتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

كوريا الجنوبية فيتنام الرئيس الكوري الجنوبي
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