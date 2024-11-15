زيلينسكي ينتقد محادثات شولتس مع بوتين باعتبار أنها تفتح "صندوق الشرور"

(د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن غضبه إزاء الاتصال الهاتفي الذى جرى اليوم الجمعة بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة تم بثها على منصات التواصل الاجتماعي: "في رأيي، تفتح مكالمة أولاف صندوق الشرور / صندوق باندورا ".

وأضاف الرئيس الأوكرانى "الآن ربما تكون هناك محادثات أخرى ومكالمات أخرى.. وهذا بالضبط ما أراده بوتين منذ فترة طويلة. من الضروري بمكان بالنسبة له إضعاف عزلته الدولية، وعزلة روسيا".

وأوضح زيلينسكي أن المحادثات مع بوتين "لا تؤدي دائمًا إلى أي شيء".

وقال إنه تم إبلاغه مسبقا بأن شولتس سيتحدث مع بوتين وكانت محادثتهما التي استمرت ساعة واحدة اليوم الجمعة هي الأولى بينهما منذ ما يقرب من عامين.