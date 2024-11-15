إعلام عبري: سماع انفجار قوي وسط إسرائيل

وكالات

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، سماع صوت انفجار قوي في عدة مناطق وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف حتى الآن.

كان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم الجمعة، استهداف قاعدتين إسرائيليتين في مدينتي حيفا وعكا بصواريخ نوعية.

وقال الحزب في بيان له، إن "مقاتليه استهدفوا قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعية".

وفي بيان أخر، أشار الحزب إلى "استهداف المقر الإداري لقيادة لواء جولاني قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، بصلية صاروخية".

وفي البيانين، أكد حزب الله أن هجماته على الاحتلال الإسرائيلي، تأتي لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمقاومة الباسلة ودفاعًا عن لبنان.

ويواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات ومواقع الاحتلال، إذ استهدف مقاتلو الحزب تجمّعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شلومي برشقة صاروخية، أمس الخميس.