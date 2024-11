يعشق اليهود ويدعم الاستيطان.. من هو سفير ترامب لإسرائيل؟

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه اختار مايك هاكابي، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقال ترامب في بيان إن هاكابي "يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط".

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن هاكابي "من أشد المؤيدين لإسرائيل، وكان يزور تل أبيب ما معدله 7-8 مرات في السنة"، مضيفة: "يرفض حل الدولتين، ويدعم استمرار المشروع الاستيطاني".

ويُعتبر هاكابي من أشد المؤيدين لإسرائيل، ومقربًا من ترامب، وهو والد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، وحاكم ولاية أركنساس السابق.

وكان هاكابي مرشحًا لرئاسة الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية العام 2016.

ووفق صحيفة معاريف، فإن هوكابي كان قد رفض، في السابق، حل الدولتين، وتحدث لصالح حق إسرائيل في يهودا والسامرة، ثم أيَّد المشروع الاستيطاني.

يتطلب المنصب موافقة مجلس الشيوخ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يواجه هوكابي عقبات كبيرة أمام التأكيد في الغرفة العليا، حيث من المتوقع أن يشغل الجمهوريون 52 مقعدًا على الأقل في الكونجرس المقبل.

هوكابي هو من بين الاختيارات المبكرة التي أعلنها الرئيس المنتخب عندما بدأ في بناء حكومته والمناصب الرئيسية الأخرى. ومن بين هؤلاء النائبة إليز ستيفانيك كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والنائب مايكل والتز كمستشار للأمن القومي.

وتقول المصادر إنه من المتوقع أن يستعين بسناتور فلوريدا ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، على الرغم من عدم الانتهاء من الاختيار.

شغل هوكابي منصب حاكم ولاية أركنساس من 1996 إلى 2007 وسعى دون جدوى لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عامي 2008 و 2016.

بعد تركه منصبه، استضاف عرضًا على قناة فوكس نيوز وبرنامج إذاعي. إنه مدافع قوي عن إسرائيل وقال إنه زار البلاد أكثر من 100 مرة على مدار 50 عامًا

وعلقت حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز، ابنة هاكابي قائلة: "لا يوجد رئيس واحد يمكن أن يختاره ترامب بحب أكبر للشعب الإسرائيلي والتزام بالرابطة غير القابلة للكسر بين أمريكا وإسرائيل منه، غير أبي".

Unbelievably proud that @realDonaldTrump nominated my dad @GovMikeHuckabee to be US Ambassador to Israel!

I went to Israel for the first time with my dad when I was eleven and it changed my life. There is no one President Trump could have picked with a greater love for the… pic.twitter.com/x1zRvHVnF9