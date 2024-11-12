إعلان

أمريكا لن تغير سياستها بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل بعد تحسن وضع المساعدات

10:56 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل حققت تقدما جيدا لكنه محدود في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشارت إلى أنها لن تفرض قيود على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل كما هددت قبل شهر إذا لم يتحسن الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل اليوم الثلاثاء، إن التقدم الذي تحقق حتى الآن يجب استكماله ومواصلته، لكننا "في هذا الوقت لم نقم بإجراء تقييم يفيد بأن الإسرائيليين انتهكوا القانون الأمريكي".

وأضاف أن القانون يطلب ممن يتلقون الأسلحة الأمريكية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة تقديم هذه المساعدات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل غزة وزارة الخارجية فيدانت باتيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البنتاجون: إسرائيل اتخذت الخطوات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة

إعلان

إعلان

عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة