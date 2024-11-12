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"أينما كنت سآتي للتهنئة سيدي".. مكالمة الرئيس الإندونيسي لترامب (فيديو)

04:12 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مكالمة الرئيس الإندونيسي لترامب

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(مصراوي)

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشر الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو مقطع فيديو لمكالمته الهاتفية التي هنأ فيها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وفي مقطع الفيديو، الذي نشره برابو بالأبيض والأسود عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال برابو لترامب، "أينما كنت، فأنا على استعداد للقدوم لتهنئتك، سيدي"، بينما رد ترامب قائلاً "هذا لطف كبير منك. سنرتب لذلك في أي وقت يناسبك".

وخلال المكالمة أعرب دونالد ترامب، عن إعجابه بإتقان برابو للغة الإنجليزية، بينما رد برابو قائلاً "تلقيت كل تدريبي في الولايات المتحدة، سيدي"، في إشارة لتجربته العسكرية هناك في الثمانينات.

وخلال المكالمة، أعرب الرئيس الإندونيسي عن صدمته من محاولة اغتيال ترامب في وقت سابق من العام، ليؤكد مجدداً دعوته للقاء ترامب شخصياً في أي وقت يناسبه.

من جهة أخرى، وصل برابو إلى واشنطن العاصمة يوم الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الأميركية الإندونيسية، واستكشاف فرص التعاون المشترك، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

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