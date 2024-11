"أينما كنت سآتي للتهنئة سيدي".. مكالمة الرئيس الإندونيسي لترامب (فيديو)

(مصراوي)

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشر الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو مقطع فيديو لمكالمته الهاتفية التي هنأ فيها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وفي مقطع الفيديو، الذي نشره برابو بالأبيض والأسود عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال برابو لترامب، "أينما كنت، فأنا على استعداد للقدوم لتهنئتك، سيدي"، بينما رد ترامب قائلاً "هذا لطف كبير منك. سنرتب لذلك في أي وقت يناسبك".

وخلال المكالمة أعرب دونالد ترامب، عن إعجابه بإتقان برابو للغة الإنجليزية، بينما رد برابو قائلاً "تلقيت كل تدريبي في الولايات المتحدة، سيدي"، في إشارة لتجربته العسكرية هناك في الثمانينات.

Glad to be connected directly with President Elect @realDonaldTrump to extend my heartfelt congratulations on his election as the 47th President of the United States.



I am looking forward to enhance the collaboration between our two great nations and to more productive… pic.twitter.com/KfSVUsZSGc