إعلان

صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و665 شهيدًا

04:14 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و665 شهيدا، إلى جانب 103 آلاف و76 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 403 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وزارة الصحة الفلسطينية ضحايا القصف الإسرائيلي صحة غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لمغازلة ترامب.. رئيس كوريا الجنوبية يعود لممارسة "الجولف"

إعلان

إعلان

تواجه 3 اتهامات.. بدء التحقيقات مع الطبيبة وسام شعيب أمام نيابة كفر الدوار
مصر تدين تصريحات الوزير الاسرئيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش
مدبولي يلتقي أردوغان والبرهان وولي عهد الكويت