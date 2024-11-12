صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و665 شهيدًا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43 ألفا و665 شهيدا، إلى جانب 103 آلاف و76 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 403 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".