إعلان

عبد العاطي ونظيره المغربي يناقشان القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك

10:23 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية الشقيقة، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض.

تناول الوزيران خلال اللقاء سبل مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على التنسيق والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الدولتين.

واستعرض عبد العاطى المساعي المصرية الحثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، ووقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت الأزمة الليبية، والتطورات الجارية في السودان، والوضع في القارة الأفريقية بشكل عام بما في ذلك في منطقة القرن الأفريقي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة القضايا العربية والإفريقية القمة العربية الإسلامية الرياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم طفلان وامرأة بغارات إسرائيلية

إعلان

إعلان