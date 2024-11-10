على هامش اجتماعات الرياض.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره النيجيري

(مصراوي)

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى تطلع مصر للبناء على العلاقات الوطيدة والإمكانات المتوفرة بالبلدين لتحقيق دفعة قوية للعلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ونوه الوزير إلى النشاط الواسع للشركات المصرية العاملة في أفريقيا في مجالات عديدة من أهمها البناء والتشييد والطاقة، مشدداً على أهمية استكشاف فرص جديدة للاستثمار في مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما أعرب عبد العاطي عن استعداد مصر لتعزيز التعاون المشترك مع نيجيريا وتقديم الدعم اللازم في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وأشاد وزير الخارجية في هذا السياق بنجاح نيجيريا في الحد بشكل ملحوظ من خطورة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم لنيجيريا عن طريق تقديم الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك عبر جهود الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة.

وقد تبادل الوزيران الرؤى بشأن أبرز التطورات على الساحة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وسبل العمل بشكل مشترك لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، فضلاً عن تنسيق المواقف داخل الاتحاد الإفريقي وتبادل التأييد للترشيحات الدولية بالمنظمات الإقليمية والدولية.