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الجيش الإسرائيلي يرفع حظر السفر إلى هولندا بعد الهجوم على مشجعي مكابي

12:47 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بعد إجراء إعادة تقييم للوضع، فإنه قد تم إعادة السماح بالسفر إلى هولندا لجميع أفراد الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أفراد الخدمة المتواجدين حاليا في هولندا، مطالبون بالالتزام ببروتوكولات الإجازات الخارجية للجيش.

وكان مشجعون إسرائيليون في هولندا، قد تعرضوا لهجوم مستهدف مساء الخميس الماضي، بعد مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين فريقي "أياكس أمستردام" و"مكابي تل أبيب"، بحسب بيانات الشرطة.

وأسفر الهجوم عن إصابة ما يتراوح بين 20 و30 شخصا، ومعظمها إصابات طفيفة، وقد استهدف مراهقون مؤيدون للفلسطينيين المشجعين الإسرائيليين على متن دراجات بخارية صغيرة.

الجيش الإسرائيلي حظر السفر إلى هولندا الهجوم على مشجعي مكابي
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