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إعلام عبري: إسرائيل تقدر أن إيران لا تزال تدرس كيفية الرد

09:34 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

إيران وإسرائيل

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تقدر أن إيران لا تزال تدرس كيفية الرد على الهجوم الإسرائيلي.

وأضافت أن إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات بدعم أمريكي وتستعد للرد على أي خطوة.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش طفيفة بعد انقلاب دبابة كانت تقله جنوبي لبنان.

وقال المصدر ذاته إن الدبابة انقلبت بقائد القيادة الشمالية بعد اصطدامها بآليات عسكرية أخرى جنوبي لبنان.

إيران وإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي قصف الدفاع الجوي الإيراني
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