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العاهل الأردني لوزير خارجية بريطانيا: نحذر من تبعات تجاهل الكارثة الإنسانية بغزة

08:26 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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عمان – (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في الإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

ونوه العاهل الأردني إلى أن الخطوة الأولى للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وحذر الملك عبد الله الثاني من تبعات تجاهل الكارثة الإنسانية في غزة، مجددا دعوته لتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف بريطانيا الداعم بهذا الخصوص.

حضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

هذا المحتوى من

Asha
الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني وزير الخارجية البريطاني إسرائيل أيمن الصفدي
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