"شكر إيران بدلًا من السعودية".. ضاحي خلفان يوجه انتقادًا لخالد مشعل

وكالات

وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، الانتقاد إلى رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، بسبب عدم تقديمه الشكر للمملكة العربية السعودية.

وقال خلفان: "كنت أتوقع أن يشكر السعودية على سعيها للتوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي"، مضيفًا "شكر إيران بدلًا عن ذلك".

وكتب خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "كنت أتوقع أن يثني مثلًا خالد مشعل على المملكة العربية السعودية لسعي وزير خارجيتها بخلق تحالف من أجل حل الدولتين، وإذ بخالد يثني على إيران".

كنت اتوقع ان يثني مثلا خالد مشعل على المملكة العربية السعودية لسعى وزير خارجيتها بخلق تحالف من اجل حل الدولتين وإذ بخالد يثني على ايران... — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2024

وفي ذكرى الـ 7 من أكتوبر، وجه رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، التحية "لمن ساند غزة في لبنان وإيران واليمن والعراق وضحوا من أجلنا، وعلى رأسهم حسن نصرالله، زعيم حزب الله" وفق تعبيره.