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BBC

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية واسعة على جنوب لبنان

04:27 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

غارات جوية إسرائيلية علي لبنان

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تل أبيب/ بيروت- (د ب أ )

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين شن غارات جوية واسعة على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم:"تشن طائرات حربية لسلاح الجو في هذه الأثناء غارات واسعة في جنوب لبنان تستهدف أهدافًا إرهابية لحزب الله".

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات على الجنوب استهدفت الشهابية ومحرونة والنفاحية وكفردونين، والمنطقة بين بلدتي المجادل وجناتا، وطيردبا ومعركة، والمنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس-الشقيف.

غارات جوية لبنان جيش الاحتلال
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