مصر تؤكد دور الأونروا واليونيفيل في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء

القاهرة - (د ب أ)

أكدت مصر، اليوم الأحد، على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، دعمها الكامل للمؤسسات الأممية التى تعمل فى ظروف عصيبة.

وقالت الوزارة إنها تدين "المذبحة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة مساء أمس والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين.

وأضافت الوزارة أن "مصر تدين كافة المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلاً عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان".