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وول ستريت جورنال: الضربة الإيرانية لإسرائيل هي الأكبر من نوعها في التاريخ

11:42 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحليل عسكري، أن صواريخ إيران تمكنت من اختراق بعض مواقع الدفاعات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن إيران أطلقت حوالي 180 صاروخًا باليستيًا، في ما يُعد أكبر ضربة من نوعها في تاريخ الحروب، مشيرة إلى أن معظم هذه الصواريخ كانت من طراز "فاتح 1" و"خيبر شكن"، وهما من أحدث الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن 32 صاروخًا إيرانيًا سقطت في محيط قاعدة نيفاتيم الجوية، التي تضم مقاتلات إف-35 الإسرائيلية.

وأكدت أن التقييمات تشير إلى أن أي هجوم إيراني مستقبلي قد يكون أكثر خطورة إذا استهدف البنية التحتية الحيوية في إسرائيل.

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