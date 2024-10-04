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فيديو| إسرائيل تدمر معبر المصنع وتقطع الطريق بين سوريا ولبنان

10:25 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

إسرائيل تدمر معبر المصنع أرشيفية

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وكالات

تسببت ضربة إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة منطقة المصنع في شرق لبنان، الحدودية مع سوريا، إلى قطع الطريق الدولية بين البلدين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، لوكالة رويترز البريطانية، إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة لكنها داخل الأراضي اللبنانية. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض 4 أمتار.

وحسب مراسلة قناة سكاي نيوز عربية، قالت إن الطريق مقطوعة بشكل كامل بين سوريا ولبنان بعد استهداف معبر المصنع الحدودي.

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