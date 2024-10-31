الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان "الشيماء" في بيت لاهيا بشمال غزة

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالإخلاء الفوري لسكان منطقة الشيماء ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر، اليوم الخميس.

وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ قصفا مكثفا على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وخلال الليل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

واستشهد فلسطيني، بينما أصيب آخر بحالة خطرة، اليوم الخميس، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس شرقي طولكرم، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وشرعت جرافات الاحتلال في عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية بمخيم نورشمس شرقي طولكرم، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم بشكل كامل وذلك بعد عملية تدمير وتجريف قامت بها قوات الاحتلال.

واستهدفت آليات إسرائيلية بعبوات ناسفة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم، إذ أن اشتباكات وقعت مع قوات الاحتلال في محيط مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

واغتالت وحدات خاصة إسرائيلية حسام ملاح، أحد عناصر كتائب القسام في مخيم طولكرم، اليوم الخميس، عقب تسلل الوحدة لأطراف المخيم بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية قبل أن تفتح وابلاً كثيفاً من الرصاص وتنسحب من المنطقة.