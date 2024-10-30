مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية للجيش التشادي

وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تشادية بجزيرة "بركرم" بولاية بحيرة تشاد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء: "تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعدة عسكرية تشادية واقعة بجزيرة (بركرم) بولاية بحيرة تشاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".

وأعربت مصر "عن كامل تضامنها وتعازيها للحكومة والشعب التشادي الشقيق وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد مصر إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل".