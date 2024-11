فيديو| مروحيات إسرائيلية تطارد مسيّرات أطلقها حزب الله على حيفا

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تحليق مسيرات أطلقها حزب الله اللبناني على عدد من مستوطنات ومدن الشمال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، إن المسيرات التي يجري البحث عنها تحلق بسرعة غير مسبوقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل التشويش على نظام الملاحة العالمي وسط إسرائيل.

Another Hezbollah kamikaze UAV has penetrated Israeli airspace, with Israeli forces attempting interception.

IDF helicopters were seen tracking the UAV over Haifa. pic.twitter.com/vFnAd1XH06

— Clash Report (@clashreport) October 30, 2024