بسبب مسيّرات من لبنان.. الاحتلال يفعّل أجهزة للتشويش على نظام الملاحة العالمي

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المسيرات التي يجري البحث عنها تحلق بسرعة غير مسبوقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل التشويش على نظام الملاحة العالمي وسط إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن سلاح الجو نجح في إسقاط مسيرة ووردت أنباء عن إسقاط هدفين إضافيين، موضحا أنه اعترض طائرة معادية وحاول سلاح الجو مرات عدة اعتراض أخرى والحدث لا يزال جاريا.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن طائرات حربية ومروحيات تشارك في اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يحاول التصدي لـ5 مسيرات أطلقت من لبنان، موضحا أن هناك أنباء أولية عن سقوط مسيرة في منطقة عكا.

ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن صفارات الإنذار تدوي 100 مرة لمدة عشرين دقيقة على طول الساحل الشمالي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه تم رصد 5 مسيرات تحلق منذ 20 دقيقة شمالي إسرائيل.