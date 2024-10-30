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غارات إسرائيلية على مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة

02:31 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارات إسرائيلية على مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

وفجرت المقاومة الفلسطينية، في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت بشكل مباشر جرافة عسكرية في مقدمة قوة إسرائيلية اقتحمت محيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة في إطار تصدي الأذرع العسكرية الفلسطينية لاقتحام جيش الاحتلال.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وسط فرض طوق أمني واسع وعزل مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس، وذلك بهدف تأمين دخول حافلات المستوطنين للقبر بالتزامن مع تحويل منازل فلسطينية لنقاط عسكرية لقناصة الاحتلال.

وأغلقت جرافة عسكرية إسرائيلية شارع عمان شرق نابلس بالسواتر الترابية.

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