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مندوب الأردن بالأمم المتحدة: سنتصدى لأي محاولات تهدف لتغيير الوضع القانوني بالقدس

11:14 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

اقتحامات المستوطنين اليهود للأقصى

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وكالات

حذّر مندوب الأردن في الأمم المتحدة محمود الحمود، اليوم الثلاثاء، من اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن الأردن سيتصدى لأي محاولات تهدف لتغيير الوضع القانوني هناك.

وشدد الحمود على أن لا بديل أو غنى عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في توفير المساعدات اللازمة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن القانون الذي مرره الكنيست بشأن الأونروا سابقة خطيرة تهدف لإنهاء الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

وأكد الحمود أنه يجب وقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي يستخدم في قتل المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لإلزام إسرائيل بتنفيذ الأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وطالب الحمود مجلس الأمن بتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، كما طالبه باتخاذ إجراءات حازمة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح مندوب الأردن في الأمم المتحدة، أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في شمال غزة بالقوة وتجبر السكان هناك على النزوح وتمنع المساعدات الغذائية من الوصول إليهم.

الأردن الأمم المتحدة القدس المحتلة
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