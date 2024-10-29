بعد إعلانه أمينًا عامًا لحزب الله.. وزير إسرائيل يتعهد باغتيال نعيم قاسم

(وكالات)

علق وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، على إعلان حزب الله اللبناني، تعيين نعيم قاسم أمين عام للحزب، قائلًا إن " كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال".

ودعا إيلي كوهين، إلى الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بذريعة الدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي، أن تل أبيب قد تستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق اليوم، نعيم قاسم وهو النائب الأول لحسن نصر الله، أمين عام للحزب.