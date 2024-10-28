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أمريكا تهدد إيران إذا نفذت هجومًا على إسرائيل

11:47 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غر

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وكالات

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد يوم الإثنين، إن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وأضافت غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لن نتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد. نعتقد أن ما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

وشنت إسرائيل فجر السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول أكتوبر.

وكانت إيران قد أكدت استهداف إسرائيل مواقع عسكرية حول العاصمة وفي محافظات أخرى مشيرة إلى أن الغارات تسببت بـ"أضرار محدودة" لكنها أدت إلى مقتل 4 جنود.

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