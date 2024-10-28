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لابيد: نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء‎

07:29 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يرشي" شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا.

وكان لابيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهود من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات، الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) أسيرات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب".

وأوضح: "سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم".

وتابع لابيد: "نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال".

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