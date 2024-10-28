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نتنياهو: إسرائيل تمكنت من مهاجمة مصانع كبرى في إيران خلال الهجوم الأخير

06:29 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل وجهت ضربة إلى المنظومة الدفاعية الإيرانية وإلى الصواريخ التي تستهدف بها إيران إسرائيل.

وتابع نتنياهو، أن إسرائيل "تجتث بشكل ممنهج وتقطع أذرع الأخطبوط الإيراني" وذلك من خلال مهاجمة العشرات من الأهداف العسكرية في إيران، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى لمنع تحول إيران إلى دولة نووية.

وصرح نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من ضرب مصانع كبرى في إيران خلال الهجوم الأخير، متوجهًا بالشكر لحلفاء إسرائيل على رأسهم الولايات المتحدة على التعاون المستمر.

وأفاد نتنياهو، أن إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى، معربًا عن أمله في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية وتدمير ما أسماه "محور الشر" وقطع أذرعه في الشمال والجنوب.

بنيامين نتنياهو مهاجمة مصانع كبرى في إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظومة الدفاعية الإيرانية إيران وإسرائيل
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