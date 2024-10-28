إعلان

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 43 ألف فلسطينيًا

02:48 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و20 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 101 ألف و110 مصابين، وسط أوضاع متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 48 ساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 96 شهيدا و277 مصابا.

وزارة الصحة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي غارات الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي يسحب اللواء 460 من جباليا شمالي غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

تنظيم الاتصالات: عطل تقني في بعض صفحات الفيسبوك داخل مصر
إصابات في مناطق حساسة.. اتهام حضانة شهيرة في بورسعيد بهتك عرض طفل
أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تنبؤات طقس الأيام المقبلة