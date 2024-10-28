صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 43 ألف فلسطينيًا

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 43 ألفًا و20 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 101 ألف و110 مصابين، وسط أوضاع متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 48 ساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 96 شهيدا و277 مصابا.