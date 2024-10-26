وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

القاهرة- مصراوي

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.



وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة اليوم مع نظيره الأوكراني أندري سيبها: "ناقشنا الملفات الإقليمية ومنها الأوضاع الكارثية في الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي".



وأضاف أن مصر تدين كافة أشكال التصعيد، التي قد تقود إلى حرب شاملة في المنطقة، مؤكدا أن "مسألة المياه وجودية بالنسبة لمصر ولن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا".



وطالب بالعمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط.



بدوره، أكد وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده منفتحة على تطوير التعاون مع مصر وتنشيط الآليات المشتركة.



وأضاف أن بلاده تأمل في وضع حد للقتال والهجمات الروسية على كييف بالتعاون مع الشركاء، موضحا أن الصراع الروسي الأوكراني تسبب في تعريض الأمن الغذائي للخطر.



