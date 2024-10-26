دمشق: العدوان الإسرائيلي على إيران وسوريا" انتهاك وقح لحرمة أراضيهما"

دمشق- (د ب أ)

أدانت سوريا اليوم السبت بأشد العبارات "العدوان" الإسرائيلي "السافر" على إيران، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران في وجه ما تتعرض له من عدوان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين ، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تزامن مع عدوان جوي غاشم على سورية، في انتهاكٍ وقحٍ لسيادة وحرمة الأراضي الإيرانية والسورية، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الخارجية: "تشدد سوريا على أن هذا العدوان الإسرائيلي، يأتي في سياق استهتار هذا الكيان بكل القوانين الدولية والإصرار على نهجه العدواني الإجرامي المستمر على دول المنطقة، وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعوبها".

وقالت: "تؤيد الجمهورية العربية السورية حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أراضيها وحياة مواطنيها، والذي تضمنه القوانين الدولية، وتعرب عن تضامنها القوي ووقوفها إلى جانبها في وجه ما تتعرض له من عدوان".

ودعت مجدداً جميع دول "العالم الحر إلى إدانة أعمال إسرائيل العدوانية، والعمل على وضع حد لها، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب".





