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نيويورك تايمز تكشف عن بعض المواقع التي هاجمتها إسرائيل

01:07 م السبت 26 أكتوبر 2024

اطلاق صواريخ

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وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولهم: من المواقع المستهدفة بهجوم إسرائيل منظومة الدفاع "إس 300" في مطار خميني.

وأضاف المسؤولون الإيرانيون، في محافظة طهران، تعرضت للاستهداف 3 قواعد صواريخ -على الأقل- تابعة للحرس الثوري.

ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.

إسرائيل منظومة الدفاع إس 300 مطار خميني طهران قواعد صواريخ
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