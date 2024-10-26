نيويورك تايمز تكشف عن بعض المواقع التي هاجمتها إسرائيل
01:07 م السبت 26 أكتوبر 2024
وكالات
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين قولهم: من المواقع المستهدفة بهجوم إسرائيل منظومة الدفاع "إس 300" في مطار خميني.
وأضاف المسؤولون الإيرانيون، في محافظة طهران، تعرضت للاستهداف 3 قواعد صواريخ -على الأقل- تابعة للحرس الثوري.
ووقعت 3 موجات من الغارات الجوية صباح اليوم السبت، وركزت الموجة الأولى على نظام الدفاع الجوي الإيراني، في حين ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع إنتاج الأسلحة.
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