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مسؤول أمريكي: يجب إنهاء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران

11:02 ص السبت 26 أكتوبر 2024

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن التصعيد العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران ينبغي أن ينتهي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء أن رد إسرائيل على هجوم إيران مطلع أكتوبر/تشرين الأول "مستهدف ومتناسب"، مع انخفاض مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأوضح أن لدى واشنطن قنوات متعددة مع إيران، مباشرة وغير مباشرة، "وهم يعرفون موقفنا بشأن العديد من القضايا".

وقال إن العملية الإسرائيلية ينبغي أن تضع نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن واشنطن مستعدة تماماً للدفاع مرة أخرى ضد أي هجوم إذا اختارت طهران الرد.

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