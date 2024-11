انتخابات 2024.. الصراع على أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة يشتد بين ترامب وهاريس

كتبت.. سهر عبدالرحيم:

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في 5 نوفمبر المقبل، يسعى المرشحان للانتخابات إلى جذب دعم الناخبين، إذ تولي الحملات الانتخابية اهتمامًا خاصة بالولايات المتأرجحة، التي لا يميل فيها التصويت إلى حزب معين، ما يجعلها حاسمة في تحديد الفائز.

ويدرك المرشحان، نائبة الرئيس والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، أن هذه الولايات هي التي يمكن أن تُحدِث فرقًا في هذه الانتخابات، خاصةً مع تقارب نسب المرشحان المتنافسان في تلك الولايات.

وانعكس ذلك على نشاط مكثف لكلٍ منهما في هذه الولايات، إيمانًا بأن الطريق إلى البيت الأبيض يمر بالتأكيد عبر هذه الولايات، فقد أقامت هاريس وترامب تجمعات انتخابية في ولايتي بنسلفانيا و ميتشيجان الحاسمتين حفلت بالانتقادات المتبادلة، واعتمدا فيها على دعم من المشاهير.

وهذه الولايات هي: أريزونا وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وويسكونسن ونيفادا و ميتشيجان، التي يُخصص لها عدد كبير من الأصوات في المجمع الانتخابي البالغ إجمالي عددها نحو 538 صوتًا، ويحتاج المرشح إلى 270 صوتًا منها للفوز بالأغلبية المطلقة.

119 مليون دولار لحملة ترامب

ومع تزايد المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ظهرت أهمية الدعم المالي والسياسي من الشخصيات البارزة، فكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أبرز الداعمين لحملة دونالد ترامب الانتخابية.

وتبرع إيلون ماسك، الذي ظهر مرات عدة في التجمعات الانتخابية لترامب، بنحو 75 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مما يعكس تأثيره في ساحة الانتخابات وأهمية الدعم المالي في الحملات الانتخابية.

وبحلول منتصف أكتوبر الجاري، كان ماسك قد حوّل نحو 6 ,43 مليون دولار لمنظمة "أمريكا باك" التي تركز في الأساس على الفوز بالولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، ليبلغ إجمالي تبرعه حتى الآن نحو 119 مليون دولار لدعم حملة الانتخابات الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

Elon Musk: Many business leaders secretly support Trump. I wish they would say it publicly.

“I've talked to a lot of people, leaders in business and technology, because I was like, guys, you really need to go out there and fight hard because if America falls, your company's… pic.twitter.com/qxhPCR12Wl

— ELON DOCS (@elon_docs) October 25, 2024