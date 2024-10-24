بوريل: نعرف أن جيش الاحتلال هو من يستهدف قوات اليونيفيل في لبنان

وكالات

قال مفوض السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في لبنان وفرض احترام القانون الدولي.

وأشار بوريل إلى أن الشعب اللبناني يعاني كثيرا بسبب العدوان الإسرائيلي جراء هجمات حزب الله.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعرف من يعتدي ويستهدف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" وهو جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا غير مقبول.