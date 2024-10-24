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الخطوط الجوية القطرية تعلّق رحلاتها من وإلى لبنان والعراق وإيران

01:41 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الخطوط الجوية القطرية

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وكالات

علّقت الخطوط الجوية القطرية، بشكل مؤقت، رحلاتها من وإلى لبنان والعراق وإيران حتى إشعار آخر.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن تعليق رحلاتها يأتي على خلفية الأوضاع الأمنية الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط.

ونوّهت الخطوط الجوية القطرية، إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها الجوية إلى الأردن وعمان خلال ساعات النهار فقط، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الأوضاع عن قرب.

وأشارت إلى أنها ستوافي عملاءها بالتحديثات، مؤكدة أن سلامة مسافريها تبقى دائما على رأس أولوياتها.


الخطوط الجوية القطرية لبنان رحلاتها الجوية إيران
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